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Бейл незадоволений своїм становищем в Реалі

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Бейл незадоволений своїм становищем в Реалі

Нападника Гарета Бейла не влаштовує його становище в мадридському Реалі.

Про це інформує видання Marca.

Бейл забив переможний гол у матчі з Леванте, але відмовився приймати поздоровлення від партнерів по команді.

За інформацією джерела, валлійський форвард незадоволений тим, що не має регулярного місця в основі Реала, а тренер Сантьяго Соларі віддає перевагу Вінісіус і Лукасу. Він вважає, що заслуговує отримувати більше ігрового часу, оскільки забив вже 3 голи в останніх матчах, виходячи на заміну.

Нагадаємо, Бейл вирішив залишитися в Реалі. Також, Модрич продовжить грати за Реал.

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Бейл, #Соларі
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