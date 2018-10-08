Азар: Мрію зіграти за Реал

Півзахисник лондонського Челсі Еден Азар хотів би зіграти за мадридський Реал.

Про це сказав сам футболіст.

"Якщо Реал прийде з пропозицією, я з ними це обговорю. Я готовий. Реал – найкращий клуб світу. Не хочу брехати, зіграти за нього було моєю дитячою мрією", – цитує Азара видання Daily Mail.

В поточному сезоні АПЛ Азар демонструє вражаючу статистику. За 8 матчів він забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Нагадаємо, з Челсі пішов основний голкіпер Тібо Куртуа.

Також була інформацію, що Куртуа зазиває і Азара в Реал.

Джерело - football24.