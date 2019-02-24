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Президент ПСЖ: Реал прекрасно знає, що Неймар не продається

Сьогодні 18:15 158 0
Президент ПСЖ: Реал прекрасно знає, що Неймар не продається

Я і думки не допускаю про продаж Неймара, а Киліана Мбаппе вважаю легендою клубу.

Про це Нассер Аль-Хелаїфі розповів у своєму інтерв'ю Marca.

"Ні Реалу, ні будь-якому іншому клубу світу немає сенсу дзвонити нам за Неймара або будь-якого іншого футболіста. Реал прекрасно знає, що Неймар не продається. Він не покине ПСЖ цього літа. У нас чудові стосунки з Неймаром і його батьком, які будувалися довгий час. А Кіліан вже легенда клубу. Він до 20 років виграв чемпіонат світу і є одним з п'яти кращих гравців світу поряд з Неймаром - це робить його винятковим. У Парижі всі його люблять, він тут вдома. У Киліана є все, щоб писати історію ПСЖ. Він може виконати на Парк де Пренс мрію всіх молодих людей, які люблять футбол. Відносини між ПСЖ і Мбаппе довгострокові, тому що між нами дуже сильна взаємодовіра", - зазначив Аль-Хелаіфі.

Нагадаємо, Президент ПСЖ: У нас хороші відносини з Венгером. Але ми не плануємо запрошувати його.

Також, Неймар і Мбаппе залишаться в ПСЖ.

Джерело - Marca.

#ПСЖ, #Неймар, #Мбаппе
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