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Азар: Я вже прийняв рішення

Сьогодні 17:10 764 0
Азар: Я вже прийняв рішення

Бельгійський форвард Челсі Еден Азар визначився щодо свого майбутнього.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знаю, як вчиню. Я вже прийняв рішення. Про ного ви дізнєтеся пізніше. Зараз я гравець Челсі та мушу допомогти клубу здобувати перемоги",-загадково заявив футболіст.

Чинний контракт Азара з Челсі закінчується влітку 2020-го року. Цього сезону Азар зіграв у 24-ох матчах АПЛ, в яких забив 12 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до 28-річного гравця з боку Реала. Також, Азар - гравець року в Бельгії.

Джерело - Чемпіон.

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