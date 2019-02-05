Азар: Я вже прийняв рішення

Бельгійський форвард Челсі Еден Азар визначився щодо свого майбутнього.
Про це розповів сам футболіст.
"Я знаю, як вчиню. Я вже прийняв рішення. Про ного ви дізнєтеся пізніше. Зараз я гравець Челсі та мушу допомогти клубу здобувати перемоги",-загадково заявив футболіст.
Чинний контракт Азара з Челсі закінчується влітку 2020-го року. Цього сезону Азар зіграв у 24-ох матчах АПЛ, в яких забив 12 м'ячів і віддав 10 результативних передач.
Раніше повідомлялося про інтерес до 28-річного гравця з боку Реала. Також, Азар - гравець року в Бельгії.
Джерело - Чемпіон.