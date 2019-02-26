Гравець Баварії отримав важку травму

Футболіст Баварії Кінгслі Коман вибув на найближчий час.

Про це повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

У поєдинку 23-го туру чемпіонату Німеччини з Гертою вінгер отримав розрив м'язового волокна в стегні. Такий діагноз був поставлений медичним департаментом Баварії. Коман вийшов на поле на 58-й хвилині і через дев'ять хвилин був замінений.

У цьому сезоні Коман провів за Баварію 17 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Баварія хоче придбати Асенсіо за шалену суму. Також, Баварія хоче провести прощальний матч для Роббена і Рібері.

Джерело - Офіційний сайт Баварії.