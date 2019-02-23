Баварія - Герта. Огляд матчу

Баварія у 23-му турі Бундесліги здобула мінімальну перемогу над Гертою.

Єдиний та перможний гол за мюнхенців забив на 52-й хвилині Мартінес.

Зазначимо, що клуб з Берліну закінчував гру у меншості. На 84-й хвилині захисник Старої леді Карім Рекік отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку.

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Чемпіонат Німеччини

23 тур

23 лютого

Баварія - Герта 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Мартінес

Нагадаємо, всередині тижня у ЛЧ Баварія зіграла в нічию з Ліверпулем.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі зробив 50-й хет-трик за кар'єру.

Джерело - Чемпіон.