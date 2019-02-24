Леоненко: Вацко - коментатор, а я Віктор Леоненко

Екс-зірка Динамо Віктор Леоненко не ображається на президента Динамо за критику на свою адресу.

Про це заявив сам експерт телеканалів Футбол.

"Ще влітку ми повинні були разом з ним (з Ігорем Суркісом - ред.) розбирати матч за Суперкубок. Якось він це забув. Мабуть, Ігор Михайлович був чимось зайнятий. Може, Монако відволікло", - зазначив фахівець.

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"Я анітрохи не ображений. Адже це для мене не нове. Навіщо мені знати, хто грає за умовний Олімпіакос? Суркіс мене, напевно, з Вацко сплутав. Тому що коментатор - Віктор Вацко, а я - Віктор Леоненко", - підсумував скандальний екс-футболіст.

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Раніше Суркіс повідомив, що Шахтар пропонував 22 млн за Хачеріді.

Також повідомлялося, що Леоненко розкритикував новачка Динамо Франа Соля.

Джерело - Footboom.