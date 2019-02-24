Леоненко: Здається, Суркіс курить щось не те

Таким поважним людям як президент Динамо Ігор Суркіс не солідно ходити до Вацка на YouTube.

Про це заявив колишній форвард Динамо, а нині експерт Віктор Леоненко.

"Для мене незрозуміло, що він у Вацко робив. Не знав, що президенти клубів ходять на Youtube. Раз пішов, то це вже смішно. Але мені найбільше цікаво, що він курив?" - розмірковує екс-зірка Динамо.

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"Що стосується прізвищ гравців, то він їх знає краще за мене, тому що сам особисто купував футболістів. Це він зараз розповідає, що не бере участі в цьому. Мені прізвища гравців знати не потрібно, тому що я розбираю футбол. Кажу в передачі про гру, пояснюю чому програла та чи інша команда", - запевнив експерт.

"Можу нагадати Ігорю Михайловичу, що він скоро прізвища своїх підопічних не знатиме, так як вони грають", - цитує Леоненка Footboom.