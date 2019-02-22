Суркіс: За Хачеріді Шахтар пропонував 22 мільйони

Захисником Євгеном Хачеріді цікавився Шахтар.
Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.
"Мені пропонували за Хачереді 22 мільйони євро і взяти в оренду Сергія Кривцова. Оренда на рік, продавати не хотіли. Я вже схилявся, якби віддали Кривцова за якісь гроші. Але я не віддав, і переконав Хачеріді. Мені довелося значно підвищити йому зарплату, що, напевно, його і розбалувало", - сказав Суркіс.
За Динамо Хачеріді виступав з 2009 по 2018 рік, після чого перейшов в грецький ПАОК на правах вільного агента.
Нагадаємо, Динамо у Києві мінімально здолав Олімпіакос та пройшов у 1/8 фіналу Ліги Європи, де, за результатами жеребкування, "біло-сині" будуть протистояти Челсі.
Джерело - Чемпіон.