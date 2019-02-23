Мессі знищив Севілью в 25 турі Ла-Ліги. Огляд матчу Барселона - Севілья

У 25 турі іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді здобула вольову перемогу над Севільєю (4:2).

Господарі двічі вели в рахунку після голів Наваса (22) та Маркадо (42).

Проте каталонці зусилліми Мессі (26, 67) встановлювали стутус кво.

А на 85-й хвилині лідер Барселони забив переможний гол. Гол Луїса Суареса у доданий арбітром час встановий підсумковий рахунок.

Чемпіон Іспанії

25 тур

23 лютого

Севілья - Барселона 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 22 Навас, 1:1 - 26 Мессі, 2:1 - 42 Маркадо, 2:2 - 67 Мессі, 2:3 - 85 Мессі, 2:4 - 90+3 Суарес

Нагадаємо, у Лізі Чемпіонів Барселона не змогла переграти Ліон.

Раніше повідомлялося, що Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.

Джерело - Чемпіон.