Мессі знищив Севілью в 25 турі Ла-Ліги. Огляд матчу Барселона - Севілья

У 25 турі іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді здобула вольову перемогу над Севільєю (4:2).
Господарі двічі вели в рахунку після голів Наваса (22) та Маркадо (42).
Проте каталонці зусилліми Мессі (26, 67) встановлювали стутус кво.
А на 85-й хвилині лідер Барселони забив переможний гол. Гол Луїса Суареса у доданий арбітром час встановий підсумковий рахунок.
Чемпіон Іспанії
25 тур
23 лютого
Севілья - Барселона 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 22 Навас, 1:1 - 26 Мессі, 2:1 - 42 Маркадо, 2:2 - 67 Мессі, 2:3 - 85 Мессі, 2:4 - 90+3 Суарес
Нагадаємо, у Лізі Чемпіонів Барселона не змогла переграти Ліон.
Раніше повідомлялося, що Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі.
Джерело - Чемпіон.