Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі

Матч проти Севільї (4:2) став для Ліонеля Мессі 50-м, в якому він забивав три м'ячі.

До результату Кріштіану Роналду залишився всього один хет-трик.

44 хет-трика Ліонель оформив за Барселону і ще 6 - за збірну Аргентини. Крім того, третій м'яч у ворота Севільї став для Мессі 650-м в кар'єрі (585 за Барселону і 65 за Аргентину).

У Ліонеля тепер 25 голів у чемпіонаті Іспанії в нинішньому сезоні. В середньому для одного гола в Ла Лізі йому потрібно 75 хвилин.Аргентинець на 9 голів випереджає свого партнера по Барселоні Луїса Суареса. У всіх турнірах Мессі в поточній кампанії забив 33 голи за 32 матчі.

Нагадаємо, Президент Ла-Ліги визнав Мессі іконою футболу.

Раніше повідомлялося, Мессі не забив петальті, але Барселона здолала Вальядолід. ВІДЕО.

Джерело - Чемпіон.