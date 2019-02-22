Жеребкування Ліги Європи: ЗАВЕРШЕНО

Добрий день! Ми розпочинаємо текстову трансляцію жеребкування!
До початку церемонії залишилися лічені хвилини.
Церемонія розпочалася. Ведучий тримає вступне слово.
🔥 Жеребьевка 1/8 финала #ЛигаЕвропы! Поехали! 🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 22 февраля 2019 г.
Смотреть здесь ➡️ https://t.co/7lOdv7nsgL#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/bPbFMfCcVF
На сцені з'явився Джордіо Маркетті, який саме і проведе церемонію.
На сцену запросили колишнього голкіпера Севільї Андреаса Палопа, який є амбасадором жеребкування.
Маркетті пояснює процедуру, про яку ми писали нижче.
Динамо першим дізнається свого суперника.
Київське Динамо зіграє з Челсі!
Перший матч команди зіграють у Лондоні на Стемфорд Брідж.
🏴 Челси - 🇺🇦 Динамо Киев#ЛигаЕвропы | #жеребьевкаЛЕ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 22 февраля 2019 г.
Наступна пара: Айнтрахт - Інтер.
Динамо із Загреба зіграє з Бенфікою.
Наполі зіграє із Зальцбургом.
Іспанська Валенсія в 1/8 фіналу зіграє проти російського Краснодара.
Севілья поміряється силами з Славією із Праги.
Наступна пара: Аресенал - Ренн.
Залишилися дві команди: Зеніт та Вільяреал.
У жеребкуванні приймуть участь 16 команд, переможці пар 1/16 фіналу:
Севілья, Зеніт, Бенфіка, Арсенал, Динамо, Ренн, Краснодар, Славія, Інтер, Вільяреал, Валенсія, Айнтрахт, Челсі, Наполі, Зальцбург, Динамо Загреб.
У жеребкуванні не буде сіяних команд. Тобто, команди з однієї країни можуть зустрітися між собою.
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Слід зазначити, що згідно рішення Виконавчого Комітету УЄФА, клуби з Росії та України не зможуть потрапити в одну пару.
Таким чином, Динамо не зможе зіграти з російськими Краснодаром і Зенітом.
Перші матчі відбудуться 7 березня, а матчі-відповіді пройдуть 14 березня.
Нагадаємо, що напередодні в 1/16 фіналу ЛЄ Динамо мінімально здолало Олімпіакос, а Шахтар зазнав ганебної поразки від Айнтрахта.
Джерело - Чемпіон.