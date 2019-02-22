Жеребкування Ліги Європи: ЗАВЕРШЕНО

Добрий день! Ми розпочинаємо текстову трансляцію жеребкування!

До початку церемонії залишилися лічені хвилини.

Церемонія розпочалася. Ведучий тримає вступне слово.

На сцені з'явився Джордіо Маркетті, який саме і проведе церемонію.

На сцену запросили колишнього голкіпера Севільї Андреаса Палопа, який є амбасадором жеребкування.

Маркетті пояснює процедуру, про яку ми писали нижче.

Динамо першим дізнається свого суперника.

Київське Динамо зіграє з Челсі!

Перший матч команди зіграють у Лондоні на Стемфорд Брідж.

Наступна пара: Айнтрахт - Інтер.

Динамо із Загреба зіграє з Бенфікою.

Наполі зіграє із Зальцбургом.

Іспанська Валенсія в 1/8 фіналу зіграє проти російського Краснодара.

Севілья поміряється силами з Славією із Праги.

Наступна пара: Аресенал - Ренн.

Залишилися дві команди: Зеніт та Вільяреал.

У жеребкуванні приймуть участь 16 команд, переможці пар 1/16 фіналу:

Севілья, Зеніт, Бенфіка, Арсенал, Динамо, Ренн, Краснодар, Славія, Інтер, Вільяреал, Валенсія, Айнтрахт, Челсі, Наполі, Зальцбург, Динамо Загреб.

У жеребкуванні не буде сіяних команд. Тобто, команди з однієї країни можуть зустрітися між собою.

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Слід зазначити, що згідно рішення Виконавчого Комітету УЄФА, клуби з Росії та України не зможуть потрапити в одну пару.

Таким чином, Динамо не зможе зіграти з російськими Краснодаром і Зенітом.

Перші матчі відбудуться 7 березня, а матчі-відповіді пройдуть 14 березня.

Нагадаємо, що напередодні в 1/16 фіналу ЛЄ Динамо мінімально здолало Олімпіакос, а Шахтар зазнав ганебної поразки від Айнтрахта.

Джерело - Чемпіон.