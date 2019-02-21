Арсенал розгромив БАТЕ, Зеніт переграв Фенербахче. Результати матчів Ліги Європи

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Арсенал розтрощив БАТЕ, Валенсія мінімально обіграла Сельтік, Динамо Загреб та Зальцбург розгромили Вікторію Пльзень та Брюгге відповідно, Вільяреал зіграв внічию зі Спортінгом, Зеніт з Ракицьким у складі здолав Фенербахче, а Наполі знову переміг Цюріх.

Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи пройшли: Арсенал, Валенсія, Динамо Загреб, Зальцбург, Зеніт, Вільяреал та Наполі.

Ліга Європи

1/16 фіналу

21 лютого

Арсенал – БАТЕ 3:0

Голи: 1:0 - 4 Волков(АГ), 2:0 - 39 Мустафі, 3:0 - 60 Сократіс.

Валенсія – Селтік 1:0

Гол: 1:0 - 70 Гамейро.

Вилучення: Талян, 37 (Селтік)

Вільяреал – Спортінг 1:1

Голи: 0:1 - 45+1 Фернандеш, 1:1 - 80 Форнальс

Вилучення: Жефферсон, 50 (Спортінг)

Динамо Загреб – Вікторія Пльзень 4:0

Голи: 1:0 - 15 Оршич, 2:0 - 34 Ділавер, 3:0 - 73 Петковіч, 4:0 - 90+4 Даббур.

Вилучення: Лімберскі, 87 (Вікторія Пльзень)

Зальцбург – Брюгге 3:0

Голи: 1:0 - 17 Шлягер, 2:0 - 29 Дака, 3:0 - 43 Дака

Зеніт – Фенербахче 3:1

Голи: 1:0 - 4 Оздоєв, 2:0 - 37 Азмун, 2:1 -43 Топал, 3:1 - 76 Азмун

Наполі – Цюріх 2:0

Голи: 1:0 - 43 Верді, 2:0 - 75 Уна.

Нагадаємо Шахтар програв Айнтрахту в матчі-відповіді. Відтак гірники завершили виступи в Лізі Європи.

Джерело - Чемпіон.