Арсенал розгромив БАТЕ, Зеніт переграв Фенербахче. Результати матчів Ліги Європи

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Арсенал розтрощив БАТЕ, Валенсія мінімально обіграла Сельтік, Динамо Загреб та Зальцбург розгромили Вікторію Пльзень та Брюгге відповідно, Вільяреал зіграв внічию зі Спортінгом, Зеніт з Ракицьким у складі здолав Фенербахче, а Наполі знову переміг Цюріх.
Відтак у 1/8 фіналу Ліги Європи пройшли: Арсенал, Валенсія, Динамо Загреб, Зальцбург, Зеніт, Вільяреал та Наполі.
Ліга Європи
1/16 фіналу
21 лютого
Арсенал – БАТЕ 3:0
Голи: 1:0 - 4 Волков(АГ), 2:0 - 39 Мустафі, 3:0 - 60 Сократіс.
Валенсія – Селтік 1:0
Гол: 1:0 - 70 Гамейро.
Вилучення: Талян, 37 (Селтік)
Вільяреал – Спортінг 1:1
Голи: 0:1 - 45+1 Фернандеш, 1:1 - 80 Форнальс
Вилучення: Жефферсон, 50 (Спортінг)
Динамо Загреб – Вікторія Пльзень 4:0
Голи: 1:0 - 15 Оршич, 2:0 - 34 Ділавер, 3:0 - 73 Петковіч, 4:0 - 90+4 Даббур.
Вилучення: Лімберскі, 87 (Вікторія Пльзень)
Зальцбург – Брюгге 3:0
Голи: 1:0 - 17 Шлягер, 2:0 - 29 Дака, 3:0 - 43 Дака
Зеніт – Фенербахче 3:1
Голи: 1:0 - 4 Оздоєв, 2:0 - 37 Азмун, 2:1 -43 Топал, 3:1 - 76 Азмун
Наполі – Цюріх 2:0
Голи: 1:0 - 43 Верді, 2:0 - 75 Уна.
Нагадаємо Шахтар програв Айнтрахту в матчі-відповіді. Відтак гірники завершили виступи в Лізі Європи.
Джерело - Чемпіон.