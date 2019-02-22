Жеребкування Ліги Європи: ОНЛАЙН

Сьогодні, 22 лютого, київське Динамо дізнається свого суперника в наступному раунді Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу розпочнеться о 14:00 за Києвом.

У жеребкуванні приймуть участь 16 команд, переможці пар 1/16 фіналу:

Севілья, Зеніт, Бенфіка, Арсенал, Динамо, Ренн, Краснодар, Славія, Інтер, Вільяреал, Валенсія, Айнтрахт, Челсі, Наполі, Зальцбург, Динамо Загреб.

У жеребкуванні не буде сіяних команд. Тобто, команди з однієї країни можуть зустрітися між собою.

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Слід зазначити, що згідно рішення Виконавчого Комітету УЄФА, клуби з Росії та України не зможуть потрапити в одну пару.

Таким чином, Динамо не зможе зіграти з російськими Краснодаром і Зенітом.

Перші матчі відбудуться 7 березня, а матчі-відповіді пройдуть 14 березня.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА. Початок трансляції о 13:50.

Нагадаємо, що напередодні в 1/16 фіналу ЛЄ Динамо мінімально здолало Олімпіакос, а Шахтар зазнав ганебної поразки від Айнтрахта.

Джерело - Чемпіон.