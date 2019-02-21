Роналду: У мене п'ять перемог у Лізі чемпіонів, у Атлетіко - нуль

Нападник італійського Ювентуса Кріштіано Роналду не стримував емоцій після поразки у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Його команда на виїзді програла іспанському Атлетіко.

Про це повідомляє Marca.

Під час матчу фанати Атлетіко намагалися розлютити Роналду, співаючи кричалку, лейтмотивом якої був заклик заплатити податки. У січні суд Мадрида засудив Кріштіану у справі про несплату податків до 23 місяців ув'язнення умовно і штрафу в розмірі більш ніж 19 мільйонів євро.

У відповідь на кричалки фанатів Атлетіко Роналду показав їм жест з п'ятьма пальцями, що символізує кількість тріумфальних сезонів в Лізі чемпіонів. 34-річний футболіст чотири рази вигравав головний клубний турнір Європи з Реалом, а ще один раз - у складі МЮ.

"У мене п'ять перемог у Лізі чемпіонів, у Атлетіко - нуль", - сказав нападник Ювентуса.

Атлетіко грав у фіналі Ліги чемпіонів три рази, але програв у кожному з вирішальних матчів (1973/74, 2013/14, 2015/16). Матч-відповідь між Ювентусом і Атлетіко відбудеться 12 березня.

Нагадаємо, Роналду більше не є обличчям FIFA 19. Також, Роналду повторив досягнення 5-річної давнини.

Джерело - Dynamomania.