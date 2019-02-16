Роналду повторив досягнення 5-річної давнини

У матчі 24 туру Серії А Ювентус - Фрозіноне (3:0), форвард туринців Кріштіану Роналду забив м'яч і віддав результативну передачу.

Цікаво, що 34-річний Роналду в третьому матчі чемпіонату поспіль відзначається як голом, так і асистом. Це лише другий подібний випадок у кар'єрі португальця, повідомляє Opta.

Вперше подібна серія форварда була зафіксована в листопаді 2014 року, коли він захищав кольори мадридського Реала.

Варто відзначити, що після 24-х турів Роналду забив більше всіх у лізі - 19 м'ячів.

Нагадаємо, що Роналду провів фантастичний місяць за Юве.

Раніше Роналду відправив Хедіру в нокдаун.

Джерело - Opta.