Атлетіко впевнено здолав Ювентус в Лізі чемпіонів

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбувся матч між мадридським Атлетіко та туринським Ювентусом.
Доля поєдинку вирішилася за 10 хвилин до фінального свистка. Відкрив рахунок Хосе Марія Хіменеса за 5 хвилин подвоїв перевагу Дієго Годін.
Таким чином перед грою в Італії мадридці мають хороший гандикап.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
20 лютого
Атлетіко — Ювентус 2:0 (0:0)
Голи: 1-0 - 78 Хіменес, 2:0 - 83 Годін.
Нагадаємо, Манчестер Сіті здійснив шалений камбек та переграв Шальке. Тим часом Севілья - перший учасник 1/8 фіналу Ліги Європи.
Джерело - Чемпіон.