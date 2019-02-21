Атлетіко впевнено здолав Ювентус в Лізі чемпіонів

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбувся матч між мадридським Атлетіко та туринським Ювентусом.

Доля поєдинку вирішилася за 10 хвилин до фінального свистка. Відкрив рахунок Хосе Марія Хіменеса за 5 хвилин подвоїв перевагу Дієго Годін.

Таким чином перед грою в Італії мадридці мають хороший гандикап.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

20 лютого

Атлетіко — Ювентус 2:0 (0:0)

Голи: 1-0 - 78 Хіменес, 2:0 - 83 Годін.

Нагадаємо, Манчестер Сіті здійснив шалений камбек та переграв Шальке. Тим часом Севілья - перший учасник 1/8 фіналу Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.