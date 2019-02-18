Роналду більше не є обличчям FIFA 19

На обкладинці гри тепер красуються три відомі футболісти.

Про це повідомляє Eurogamer.

Американська корпорація, що займається поширенням відеоігор EA Sports змінила дизайн обкладинки FIFA 19 і меню.

Тепер замість нападника туринського Ювентуса і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду на обкладинці і завантажувальному екрані красуються Неймар, Кевін де Брёйне і Пауло Диба, а на головному екрані - американка Алекс Морган.

Передбачається, що це пов'язано з історією Кетрін Майорги.

Нагадаємо, Роналду повторив досягнення 5-річної давнини.

Раніше повідомлялося, Роналду провів фантастичний місяць за Ювентус.

Джерело - Eurogamer.