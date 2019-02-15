Шахтар у меншості вирвав нічию в Айнтрахта у Лізі Європи. ВІДЕО

Шахтар зіграв у нічию в 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом.
Уже на 7-й хвилині гри німці зусиллями Гінтереггера відкрили рахунок.
Відігралися ж гірники на 10-й хвилині. Марлос реалізував пенальті.
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А вже за хвилину Шахтар залишився в меншості. Степаненко грубо зіграв проти Роде та отримав червону картку.
На 50-й хвилині Костіч вивів знову гостей уперед. Але на 67-й хвилині Тайсон зрівняв рахунок і встановив остаточний рахунок на табло.
2:2. Гра відповідь відбудеться у Франкфурті 21 лютого.
Нагадаємо, київське Динамо зіграло в нічию у Греції з Олімпіакосом.
Джерело - Чемпіон.