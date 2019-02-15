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Шахтар у меншості вирвав нічию в Айнтрахта у Лізі Європи. ВІДЕО

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Шахтар у меншості вирвав нічию в Айнтрахта у Лізі Європи. ВІДЕО

Шахтар зіграв у нічию в 1/16 фіналу Ліги Європи з Айнтрахтом.

Уже на 7-й хвилині гри німці зусиллями Гінтереггера відкрили рахунок.

Відігралися ж гірники на 10-й хвилині. Марлос реалізував пенальті.

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А вже за хвилину Шахтар залишився в меншості. Степаненко грубо зіграв проти Роде та отримав червону картку.

На 50-й хвилині Костіч вивів знову гостей уперед. Але на 67-й хвилині Тайсон зрівняв рахунок і встановив остаточний рахунок на табло.

2:2. Гра відповідь відбудеться у Франкфурті 21 лютого.

Нагадаємо, київське Динамо зіграло в нічию у Греції з Олімпіакосом.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Айнтрахт, #футбол, #ЛЄ, #Ліга Європи
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