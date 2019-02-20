Шахтар зацікавлений у двох гравцях Палмейраса

Шахтар цікавиться двома футболістів бразильського Палмейраса.
Про це повідомляє Xsport.
Йдеться про захисників Вітао і Луан Кандідо. Обидва гравці брали участь на молодіжному Копа Америка-2019, де бразильці посіли 5-е місце.
Відзначається, що представники гірників почали переговорний процес. На футболістів також претендує Барселона.
Також в послугах захисників зацікавлені Атлетіко, Лілль і Боруссія.
Нагадаємо, Шахтар приземлився у Франкфурті. До німеччини Фонсека взяв 21 футболіста.
Джерело - Xsport.