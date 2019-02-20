Легенда МЮ: Упевнений, що Ліверпуль пройде далі

Екс-гравець Манчестер Юнайтед і національної збірної Англії Ріо Фердинанд впевнений, що Ліверпуль зможе вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам легендарний футболіст.

"Ліверпуль всього лише вдруге в цьому сезоні не зміг забити вдома, так що треба віддати належне Баварії. Вони приїхали сюди, маючи потрібний досвід, і показали це. Але я впевнений, що Ліверпуль пройде далі", - сказав Фердинанд.

Перший поєдинок в Ліверпулі завершився з рахунком 0:0 . Матч-відповідь Баварія - Ліверпуль відбудеться 13 березня в Мюнхені.

Нагадаєм, власники Ман Сіті придбали ще один футбольний клуб. Також, Ліверпуль знищив Борнмут та вирвався на переше місце в АПЛ.

Джерело - sport.ua.