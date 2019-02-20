Власники Ман Сіті придбали ще один футбольний клуб

City Football Group, яка володіє кількома футбольними клубами по всьому світу, придбала ще один актив.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Компанія разом з UBTECH і China Sports Capital придбала клуб Ліги 2 Китаю (третій китайський дивізіон) Сичуань. До складу City Football Group входять тепер уже сім футбольних клубів: Манчестер Сіті (Англія), Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Марінос (Японія), ТОРК (Уругвай), Жирона (Іспанія) і тепер Сичуань (Китай).

Нагадаємо, Манчестер Сіті з Зінченком переміг у п'ятому колі Кубка Англії. Також, Динамо готове підписати польського захисника.

Джерело - офіційний сайт City Football Group.