Ліверпуль знищив Борнмут та вирвався на переше місце в АПЛ

Завершився матч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль - Бормут.
"Мерсесайдці" розгромили "вишень" за рахунком 3:0. Голи на свій рахунок записали Мане, Вейналдум та Салах.
Ця перемога дозволила підопічним Юргена Клопа повернутися на першу сходинку в АПЛ. Наразі Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 3 очки.
Чемпіонат Англії, АПЛ
26 тур
9 лютого
Ліверпуль - Борнмут 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 24 Мане, 2:0 - 34 Вейналдум, 3:0 - 48 Салах
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Фулгем в АПЛ.
Також, Ліверпуль похизувався своїми рекордними прибутками.
Джерело - Чемпіон.