Ліверпуль знищив Борнмут та вирвався на переше місце в АПЛ

Завершився матч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль - Бормут.

"Мерсесайдці" розгромили "вишень" за рахунком 3:0. Голи на свій рахунок записали Мане, Вейналдум та Салах.

Ця перемога дозволила підопічним Юргена Клопа повернутися на першу сходинку в АПЛ. Наразі Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на 3 очки.

Чемпіонат Англії, АПЛ

26 тур

9 лютого

Ліверпуль - Борнмут 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 - 24 Мане, 2:0 - 34 Вейналдум, 3:0 - 48 Салах

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Фулгем в АПЛ.

Також, Ліверпуль похизувався своїми рекордними прибутками.

Джерело - Чемпіон.