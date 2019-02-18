Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи

Гольовий пас на Беньяміна Вербича в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса, вивів хавбека київського Динамо Віктора Циганкова на друге місце в списку найкращих асистентів турніру.

Про це повідомляє Команда 1.

Тепер на рахунку півзахисника збірної України чотири ассист. Стільки ж результативних передач у гравців РБ Зальцбург Андреас Ульмер і Айнтрахта Міята Гачіновіча.

Також: Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light.

Лідером же ЛЕ-2018/2019 за гольовими пасам є хавбек білоруського БАТЕ Ігор Стасевич (7).

Нагадаємо, Динамо в ТОП-5 наймолодших команд плей-оф Ліги Європи.

Джерело - Команда 1.