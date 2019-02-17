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Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО

Сьогодні 14:53 Валерій Ручка 1584 0
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО

На каналі Вацко - Light в YouTube вийшло досить цікаве інтерв'ю відомого футбольного коментатора каналу Футбол 1. Гостем програми став президент київського Динамо Ігор Суркіс.

 Власник українського гранда розповів про продаж Динамо, чи заробляє клуб, трансфери, найбільші штрафи гравців, та пияцтво Мілевського та Алієва.

Суркіс заявив, що Динамо не повинне грати в Лізі чемпіонів. Також він назвав найвисокооплачуванішого гравця Динамо.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Суркіс, #Вацко, #Динамо
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