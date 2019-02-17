Динамо в ТОП-5 наймолодших команд плей-оф Ліги Європи

Динамо потрапило в ТОП-5 намолдших команд, що беруть участь в плей-оф Ліги Європи цього сезону.

За даними Transfermarkt.

Середній вік футболістів київської команди становить 24,8 років

Шахтар займає 12-й рядок із середнім віком 26 років.

Лідирує в рейтингу Генк, у нього середній вік 23,4 року. Суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Айнтрахт - 9-й (25,2), опонент Динамо Олімпіакос - 18-й (26,6).

Рейтинг наймолодших команд, що грають в плей-оф ЛЄ в сезоні 2018/19

1. Генк – 23,4 років

2. Брюгге – 23,9

3. Ред Булл Зальцбург – 24,0

4. Цюріх – 24,1

5. Динамо – 24,8

...

9. Айнтрахт – 25,2

...

12. Шахтар – 26,0

...

18. Олімпіакос – 26,6

Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.

А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.

Джерело - ua.tribuna.com.