Динамо в ТОП-5 наймолодших команд плей-оф Ліги Європи

Динамо потрапило в ТОП-5 намолдших команд, що беруть участь в плей-оф Ліги Європи цього сезону.
За даними Transfermarkt.
Середній вік футболістів київської команди становить 24,8 років
Шахтар займає 12-й рядок із середнім віком 26 років.
Лідирує в рейтингу Генк, у нього середній вік 23,4 року. Суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Айнтрахт - 9-й (25,2), опонент Динамо Олімпіакос - 18-й (26,6).
Рейтинг наймолодших команд, що грають в плей-оф ЛЄ в сезоні 2018/19
1. Генк – 23,4 років
2. Брюгге – 23,9
3. Ред Булл Зальцбург – 24,0
4. Цюріх – 24,1
5. Динамо – 24,8
...
9. Айнтрахт – 25,2
...
12. Шахтар – 26,0
...
18. Олімпіакос – 26,6
Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.
А донецький Шахтар в меншості зіграв унічию з Айнтрахтом у Лізі Європи.
Джерело - ua.tribuna.com.