Кшиштоф Пйонтек продовжив свою гольову серію за Мілан, зробивши дубль у ворота Аталанти. Для Паоло Мальдіні він чимсь схожий на Андрія Шевченка.

Про це сказав сам легенда Мілана.

"Чи схожий Пйонтек на Шевченка? Уточнімо: Шева є і назавжди залишиться унікальним. Однак Пйонтек вже продемонстрував неймовірні речі та повністю зосереджений на своїй роботі. Видно, що у нього є голод, він хоче забити і знаходити простір для ударів. У деяких речах Пйонтек нагадує Шевченка, але йому ще є над чим працювати", - сказав Мальдіні.

Нагадаємо, Шевченко підтримав Павелка на виборах у комітет УЄФА.

Також, Шевченко причетний до видобутку золота в Росії.

Джерело - sport.ua.