Мілан переграв Аталанту в Серії А. ВІДЕО

Мілан на виїзді здолав Аталанту в рамках 24 туру Серії А.

Аталанта відкрила рахунок зусиллями Фройлера, однак гол Чалханоглу та дубль Пйонтека принесли перемогу "россонері".

Після цього матчу Мілан набрав 42 очки та залишився у зоні Ліги чемпіонів, Аталанта з 38 пунктами розташувалась на сходинку нижче.

Чемпіонат Італії, Серія А

24 тур

16 лютого

Аталанта – Мілан 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Фройлер, 1:1 - 45+1 Пйонтек, 1:2 - 61 Пйонтек, 1:3 - 55 Чалханоглу.

Нагадаємо, Моурінью може очолити Інтер. Також, Атлетіко хоче купити Ікарді.

Джерело - Чемпіон.