Шахтар - фаворит у протистоянні з Айнтрахтом

Донецький Шахтар є фаворитом у протистоянні проти німецького Айнтрахта на думку букмекерів.
Коефіцієнт на перемогу гірників - 2,35.
На перемогу Айнтрахта Парі-матч пропонує коефіцієнт 3,15.
Нічия оцінюється в 3,4.
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Що стосується загального успіху у двоматчевому протистоянні то й тут український гранд є аутсайдером.
Коефіцієнт на вихід гірників до 1/8 - 2,23 проти 1,7 на німців.
Нагадаємо, що гра 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар - Айнтрахт відбудеться 14 лютого о 22:00 у Харкові.
Зазначимо, що фаворитом у грі Олімпіакос - Динамо букмекери вважають клуб з Греції.
Джерело - Чемпіон.