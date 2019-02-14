Шахтар - фаворит у протистоянні з Айнтрахтом

Донецький Шахтар є фаворитом у протистоянні проти німецького Айнтрахта на думку букмекерів.

Коефіцієнт на перемогу гірників - 2,35.

На перемогу Айнтрахта Парі-матч пропонує коефіцієнт 3,15.

Нічия оцінюється в 3,4.

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Що стосується загального успіху у двоматчевому протистоянні то й тут український гранд є аутсайдером.

Коефіцієнт на вихід гірників до 1/8 - 2,23 проти 1,7 на німців.

Нагадаємо, що гра 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар - Айнтрахт відбудеться 14 лютого о 22:00 у Харкові.

Зазначимо, що фаворитом у грі Олімпіакос - Динамо букмекери вважають клуб з Греції.

Джерело - Чемпіон.