Динамо програло команді МЛС. ВІДЕО

У третьому контрольному матчі на другому зборі в Іспанії київське Динамо поступилося представнику МЛС - клубу Нью-Інгленд Революшн.

У першому таймі динамівці мали деяку перевагу, в основному через активність на флангах, і саме завдяки цьому і відкрили рахунок у матчі: Гармаш з правого кута штрафного простелив діагональ у воротарський, яку на дальній штанзі замкнув Русин.

Відразу після перерви кияни могли збільшувати свою перевагу, однак Андрієвський з пенальті, не зміг переграти кіпера революціонерів. Натомість американський клуб забив тричі.

Нагадаємо, що свій черговий матч в Іспанії підопічні Хацкевича зіграють в п'ятницю 8 лютого з Мальме.

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Нагадаємо, Сідклей може покинути Динамо.

Джерело - Чемпіон.