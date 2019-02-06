Динамо програло Нью-Інгленд Революшн у контрольному матчі

У третьому контрольному матчі на другому зборі в Іспанії київське Динамо поступилося представнику МЛС - клубу Нью-Інгленд Революшн.

У першому таймі динамівці мали деяку перевагу, в основному через активність на флангах, і саме завдяки цьому і відкрили рахунок у матчі: Гармаш з правого кута штрафного простелив діагональ у воротарський, яку на дальній штанзі замкнув Русин.

Відразу після перерви кияни могли збільшувати свою перевагу, однак Андрієвський з пенальті, не зміг переграти кіпера революціонерів. Натомість американський клуб забив тричі.

Нагадаємо, що свій черговий матч в Іспанії підопічні Хацкевича зіграють в п'ятницю 8 лютого з Мальме.

Контрольний матч

6 лютого

Динамо - Нью-Інгленд Революшн (США) 1:3

Голи: 1:0 - 33 Русин 1:1 - 54 Агудело, 1:2 - 68 Хіль, 1:3 - 88 Фагундес.

Динамо: Бущан (Маханьков, 46), Смирний (Кравченко, 61), Шабанов, Алібеков, Сідклей, Сидорчук, Андрієвський, Гармаш, Буено, Шепелев, Русин.

Читайте також: Ротань слідкував за динамівською молоддю

Нагадаємо, Сідклей може покинути Динамо.

Джерело - Чемпіон.