Ротань слідкував за динамівською молоддю

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань завітав на контрольний поєдинок Динамо - Естерсунд, де спостерігав за молоддю киян.

Слова керманича молодіжки наводить прес-служба біло-синіх.

"Робота почалася. Приїхав подивитися у справі молодих гравців. Вивчаємо, дивимося. Чи задоволений грою молодих динамівців? Я повинен дивитися і робити аналіз. Робити оцінку - не моя робота. Моя робота - спілкуватися з футболістами, дивитися, як вони виглядають на футбольному полі.

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Все в порядку, хлопці у хорошій формі. Буду тут до 10 лютого, завітаю і на інші матчі", — зазначив Ротань.

Нагадаємо, Ротань назвав найголовнішу проблему Селезньова.

Джерело - Динамо.