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Сідклей може покинути Динамо

Вчора 23:26 833 0
Сідклей може покинути Динамо

Хавбек Динамо Сідклей може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Футбол 24.

Бразильський Сантос зацікавлений в оренді хавбека Динамо. Керівництво Сантоса вже домовилось про зустріч з представниками Динамо, щоб обговорити можливість оренди футболіста, адже кияни не зацікавлені у продажі гравця.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018-го року з бразильського Атлетіко Паранаенсе. В активі 25-річного хавбека 12 матчів у складі біло-синіх в усіх турнірах та одна гольова передача.

Нагадаємо, Сідклей дуже сумує за сім'єю. Також футболіст хоче виграти Лігу Європи і чемпіонат України.

Джерело - Футбол 24.

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