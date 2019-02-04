Сідклей може покинути Динамо

Хавбек Динамо Сідклей може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Футбол 24.

Бразильський Сантос зацікавлений в оренді хавбека Динамо. Керівництво Сантоса вже домовилось про зустріч з представниками Динамо, щоб обговорити можливість оренди футболіста, адже кияни не зацікавлені у продажі гравця.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018-го року з бразильського Атлетіко Паранаенсе. В активі 25-річного хавбека 12 матчів у складі біло-синіх в усіх турнірах та одна гольова передача.

Нагадаємо, Сідклей дуже сумує за сім'єю. Також футболіст хоче виграти Лігу Європи і чемпіонат України.

Джерело - Футбол 24.