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Ворскла зіграла внічию з середняком сербського чемпіонату

Сьогодні 11:51 318 0
Ворскла зіграла внічию з середняком сербського чемпіонату

Полтавська Ворскла провела перший спаринг на останньому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Василя Сачка протистояли посередній команді з чемпіонату Сербії - Раднику.

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Підопічні Василя Сачка мали безперечну перевагу протягом усього матчу, але голів забити так і не вдалося.

Контрольний поєдинок

2 лютого

Ворскла - Радник (Сербія) – 0:0

Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Саків, Мартиненко, Даллку, Сапай, Кане, Скляр, Габелок, Кобахідзе (Мисик, 38), Васін, Коломоєць.

Ворскла (2 тайм): Шуст, Артур, Чижов, Чеснаков, Пердута, Ребенок, Шехич, Шарпар, Петрович, Мисик, Карека.

Нагадаємо, загалом Ворскла проведе 5 матчів на турецькому зборі. Також полтавці підписали двох новачків.

Джерело - Ворскла.

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