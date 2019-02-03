Ворскла зіграла внічию з середняком сербського чемпіонату

Полтавська Ворскла провела перший спаринг на останньому навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Підопічні Василя Сачка протистояли посередній команді з чемпіонату Сербії - Раднику.
Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.
Підопічні Василя Сачка мали безперечну перевагу протягом усього матчу, але голів забити так і не вдалося.
Контрольний поєдинок
2 лютого
Ворскла - Радник (Сербія) – 0:0
Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Саків, Мартиненко, Даллку, Сапай, Кане, Скляр, Габелок, Кобахідзе (Мисик, 38), Васін, Коломоєць.
Ворскла (2 тайм): Шуст, Артур, Чижов, Чеснаков, Пердута, Ребенок, Шехич, Шарпар, Петрович, Мисик, Карека.
Нагадаємо, загалом Ворскла проведе 5 матчів на турецькому зборі. Також полтавці підписали двох новачків.
Джерело - Ворскла.