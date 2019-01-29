Ворскла проведе п'ять спарингів на другому зборі в Туреччині

Полтавська Ворскла 31 січня вирушить до Туреччини, де відбудеться другий тренувальний збір команди.

Про це повідомляє офіційний сайт міста.

Ворскла планує провести під час збору 5 товариських матчів. Наразі залишається невідомим суперник полтавців у контрольному матчі, який відбудеться 7 лютого.

Суперники Ворскли на 2-му зборі:

2 лютого – Раднік (Сурдуліца, Сербія)

4 лютого – Спартак (Суботіца, Сербія)

7 лютого – Железнічар (Боснія і Герцеговина)

10 лютого – спаринг-партнер уточнюється

13 лютого – Городея (Білорусь)

Нагадаємо, Динамо та Шахтар також відправилися на другий тренувальний збір.

Джерело - Ворскла.