Ворскла проведе п'ять спарингів на другому зборі в Туреччині

Полтавська Ворскла 31 січня вирушить до Туреччини, де відбудеться другий тренувальний збір команди.
Про це повідомляє офіційний сайт міста.
Ворскла планує провести під час збору 5 товариських матчів. Наразі залишається невідомим суперник полтавців у контрольному матчі, який відбудеться 7 лютого.
Суперники Ворскли на 2-му зборі:
2 лютого – Раднік (Сурдуліца, Сербія)
4 лютого – Спартак (Суботіца, Сербія)
7 лютого – Железнічар (Боснія і Герцеговина)
10 лютого – спаринг-партнер уточнюється
13 лютого – Городея (Білорусь)
Нагадаємо, Динамо та Шахтар також відправилися на другий тренувальний збір.
Джерело - Ворскла.