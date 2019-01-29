Ракицький попрощався з Шахтарем. ФОТО

Новоспечений захисник Зеніту Ярослав Ракицький попрощався із Шахтарем.

На своїй сторінці в Instagram він написав.

"17 років свого життя я присвятив Шахтарю. Починаючи з інтернату, в який прийшов у 12 років і до основного складу. Я пишаюся цим і дякую, Шахтар, за те, що дав можливість реалізувати мою найбільшу мрію. Дякую вболівальникам, які були зі мною протягом цих років і які зі мною зараз. Дякую за те, що ви були і залишаєтеся справжніми вболівальниками футболу.