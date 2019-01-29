Ракицький попрощався з Шахтарем. ФОТО

Новоспечений захисник Зеніту Ярослав Ракицький попрощався із Шахтарем.
На своїй сторінці в Instagram він написав.
"17 років свого життя я присвятив Шахтарю. Починаючи з інтернату, в який прийшов у 12 років і до основного складу. Я пишаюся цим і дякую, Шахтар, за те, що дав можливість реалізувати мою найбільшу мрію. Дякую вболівальникам, які були зі мною протягом цих років і які зі мною зараз. Дякую за те, що ви були і залишаєтеся справжніми вболівальниками футболу.
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Дякую моїй родині за справжню підтримку і любов. Моя безмірна вдячність Павлу Дулінову, Юрію Беліченко, Ігорю Леонову, Валерію Яремченко, Мірча Луческу за віру і довіру. Президент Рінат Леонідович Ахметов, таких президентів як ви більше немає. Спасибі вам за все", — сказав Ракицький.
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17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!
Тим часом сепаратисти так званої ДНР підтримали Ракицького.
Джерело - Чемпіон.