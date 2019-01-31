Російська епідемія в Шахтарі. Захисник гірників перейде в Єнісей

Російський клуб Єнісей оголосив про перехід в команду нового футболіста.

Про це йдеться на сторінці клубу в Twitter.

Щоправда, ім'я новачка не називається, а вболівальникам пропонують відгадати загадки, у яких можна впізнати захисника Шахтаря Олега Данченка.

"Першим моїм клубом стала команда з Парижа, правда, маленького. Там я провів кілька хороших сезонів, за що футбольний Бог віддячив мені переходом в топ-клуб своєї країни", – йдеться у першій загадці.

Данченко на початку своєї кар’єри виступав за Чорноморець, а Одесу деколи називають маленьким Парижем. У 2016-му році захисник перейшов у донецький Шахтар. Щоправда, саме першим клубом Олега був хмельницький Динамо.

"У цьому сезоні я дебютував в Лізі чемпіонів. У моїй команді були футболісти лише з чотирьох країн, всі вони – мої друзі. Один з них не так давно переїхав туди, де один музикант радить пити. Але він професіонал і, впевнений, він допоможе цій команді, а я з ним побачуся в травні і поговорю", – йдеться у другій загадці.

Данченко дійсно дебютував у Лізі чемпіонів у цьому сезоні, а в складі Шахтаря до приходу Манора Соломона були гравці лише з 4 країн.

Мы получили письмо от неизвестного отправителя на иностранном языке. Перевели пока только первую часть! pic.twitter.com/LOcizJhhoG — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 31 січня 2019 р.

Нагадаємо, Фоззі обіцяє зірвати матч збірної, якщо в ній гратиме Ракицький.

А Луческу вважає. що цей трансфер зміцнить відносини двох країн.

Джерело - Чемпіон.