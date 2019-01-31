Ротань планує провести прощальний матч

Колишній капітан збірної України Руслан Ротань хоче провести свій прощальний матч.

Про це сказав сам екс-футболіст.

На презентації своєї автобіографії у Полтаві Ротань зізнався, що планує провести свій прощальний матч, а всі кошти, які будуть зібрані з продажу квитків, віддати на благочинність. Щоправда, наразі не повідомляється, за яку команду зіграє Ротань, а також де та коли може відбутись поєдинок.

Нагадаємо, останнім клубом Ротаня було київське Динамо, яке футболіст покинув влітку 2018-го року. Згодом екс-капітан збірної став помічником Шевчука у тренерському штабі Олімпіка, а зараз Ротань очолює молодіжну збірну України.