Ротань написав автобіографічну книгу

Колишній гравець Дніпра, Динамо та збірної України Руслан Ротань в кінці року випустить автобіографічну книгу.
Про це повідомив сам гравець.
"Свою футбольну паузу я присвятив написанню автобіографічної книги, в якій розкрив віхи своєї 20-річної професійної кар'єри. Уже в кінці року у вболівальників і моїх друзів буде можливість прочитати цю книгу, де я максимально чесно спробував розповісти про свій шлях у футболі", – написав Ротань на своїй сторінці у Фейсбук.
Нагадаємо, Руслан Ротань розповів про майбутній дебют на тренерському містку.
Ротонь став тренером Олімпіка.
Джерело - Ротань /Фейсбук.