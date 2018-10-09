Ротань написав автобіографічну книгу

Колишній гравець Дніпра, Динамо та збірної України Руслан Ротань в кінці року випустить автобіографічну книгу.

Про це повідомив сам гравець.

"Свою футбольну паузу я присвятив написанню автобіографічної книги, в якій розкрив віхи своєї 20-річної професійної кар'єри. Уже в кінці року у вболівальників і моїх друзів буде можливість прочитати цю книгу, де я максимально чесно спробував розповісти про свій шлях у футболі", – написав Ротань на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, Руслан Ротань розповів про майбутній дебют на тренерському містку.

Ротонь став тренером Олімпіка.

Джерело - Ротань /Фейсбук.