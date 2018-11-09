Ротань розповів чому пішов з Динамо

Київське Динамо не продовжоло котракт з екс-футболістом Дніпра та збірної України Русланом Ротанем.

Про це розповів сам асистент тренера Олімпіка.

"Мені сподобалося, як навесні діяла команда. Молодь заграла, і це було частиною моєї роботи, адже президент і тренер просили допомогти саме з молодими футболістами: підтримати і морально, і десь словом, і на футбольному полі.

Закінчився контракт, і його не продовжили, але у нас з Хацкевичем відбулась розмова ще до підписання угоди. У лазареті був Сидорчук, і не було зрозуміло, наскільки важка у нього травма. Ми домовилися якщо процес реабілітації затягується, то контракт пролонгується. Сергій, слава Богу, одужав, так що контракт ми, звісно ж, не продовжували", – сказав Ротань.