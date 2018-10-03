Шевчук - головний тренер Олімпіка

В'ячеслав Шевчук став головним тренером донецького Олімпіка.

Про це повідомив офіційний сайт команди.

"Шевчук офіційно представлений команді та провів перше тренування. Його помічником буде Руслан Ротань. Контракт з тренером підписаний на рік з правом продовження", – розповів президент клубу Владислав Гельзін.

Гельзін також зазначив, що перед новим тренерським штабом поставлене завдання потрапити в першу шістку та зачепитися за зону єврокубків.

Нагадаємо, Роман Санжар разом зі своїм тренерським штабом оголосив про відхід з Олімпіка.

Джерело - Олімпік.