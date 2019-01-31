Калиниченко на російському ТБ спрогнозував долю Ракицького в збірній

Колишній гравець збірної України Максим Калиниченко назвав вигідні риси Ярослава Ракицького, який перейшов з Шахтаря в Зеніт і його майбутні перспективи в збірній.

У ефірі Матч ТВ він розповів.

"Важко сказати зможе або не зможе Ракицький заграти в Зеніті. Проте набір всіх необхідних рис у нього є. Як мені здається, уміння першого пасу у Ярослава розвинене краще, ніж гра в обороні, оскільки є проблеми в грі віч-на-віч, але є розуміння футболу, яке часто компенсує всі мінуси. Не думаю, що йому знадобиться тривала адаптація в Росії, навіть одна мова, з чим буде легше.