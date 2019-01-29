Маркевич: Перехід Ракицького - це помилка

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич вважає помилкою перехід захисника донецького Шахтаря Ярослава Ракицького у пітерський Зеніт.

Про це сказав сам спеціаліст.

"Ракицькому треба було догравати у Шахтарі. В 29 років немає жодного сенсу кудись йти. З його боку це помилка, з будь-якого боку – це помилка. Тим більше перейти в Зеніт. Я впевнений, що йому треба було догравати в донецькому клубі і не шукати собі якихось інших варіантів",- сказав Маркевич.