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Ракицький: Український чемпіонат дуже слабкий і не цікавий

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Ракицький: Український чемпіонат дуже слабкий і не цікавий

Екс-гравець Шахтаря Ярослав Ракицький, який днями підписав контракт з Зенітом, розповів про гру в Українській Прем'єр-лізі.

Його цитує footboom.

"Фізично я відчуваю себе прекрасно. Мені 29 років, це самий розпал кар'єри. Можливо емоції трохи згасли. Я не можу говорити вам, але потім поясню тренеру, що відбувалося в моїй голові в останній рік. Зараз обговорювати це не хотів би. Я буду пахати на футбольному полі, робити те, що просять. Думаю, незабаром доведу, що готовий. А вибирати, хто вийде на поле, буде тренер.

Російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніше, ніж український. Український чемпіонат - дуже слабкий і не дуже цікавий. І так триває вже п'ятий рік. Тому мені і хотілося перейти в новий турнір і топ-команду, тим більше в Зеніт", - заявив Ракицький.

Нагадаємо, Ракицький може стати вигнанцем у збірній.

Також, Ракицький отримуватиме вражаючу зарплату у Зеніті.

Джерело - footboom.

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