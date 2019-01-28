Ракицький отримуватиме вражаючу зарплату у Зеніті

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький перейде в Зеніт і підпише контракт на 3,5 роки.

Про це повідомляє dynamomania з посиланням на Soccer.Ru

Офіційно про трансфер оголосять завтра. Напередодні гравець вже пройшов медогляд. Сума трансферу складе 10 мільйона євро плюс ще 2 мільйона Шахтар зможе отримати в якості бонусів. Сам гравець буде заробляти 2,5 мільйона євро на рік.

29-річний футболіст виступає за Шахтар всю свою кар'єру - з 2009 року.

Нагадаємо, Ракицький покинув Шахтар.

Також, гірники придбали центрбека Олександрії Валерія Бондаренко.

Джерело - Dynamomania.