Ракицький отримуватиме вражаючу зарплату у Зеніті

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький перейде в Зеніт і підпише контракт на 3,5 роки.
Про це повідомляє dynamomania з посиланням на Soccer.Ru
Офіційно про трансфер оголосять завтра. Напередодні гравець вже пройшов медогляд. Сума трансферу складе 10 мільйона євро плюс ще 2 мільйона Шахтар зможе отримати в якості бонусів. Сам гравець буде заробляти 2,5 мільйона євро на рік.
29-річний футболіст виступає за Шахтар всю свою кар'єру - з 2009 року.
Нагадаємо, Ракицький покинув Шахтар.
Також, гірники придбали центрбека Олександрії Валерія Бондаренко.
Джерело - Dynamomania.