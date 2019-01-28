Екс-гравець збірної України: Ракицький може стати вигнанцем у збірній

Спорт має бути поза політикою.

Таку думку висловив колишній гравець збірної України Олександр Горшков, який виступав за Зеніт, коментуючи перехід захисника Шахтаря Ярослава Ракицького в пітерський клуб.

"Були проблеми у Зеніта в обороні, відчутніше всього - на лівому фланзі. Керівництво вирішило придбати якісного центрального.

Чи позначиться цей перехід на подальшій кар'єрі Ракицького в збірній? Мені здається, що дуже можливий сценарій, при якому він стане у збірній вигнанцем, хоча мені б цього не хотілося. Спорт повинен бути поза політикою, але в наш час все можливо", - сказав Горшков.