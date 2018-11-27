Гоффенгайм - Шахтар: 2:3. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

На цьому матч завершено, Шахтар вириває перемогу в маті з Гоффенгаймом і збергіає шанси на вихід в плей-оф Ліги Чемпіонів.

90' Данченко отримує жовту картку за вихід на поле без дозволу і відразу його міняє Бутко.

90' ГОООООООЛ! Шахтар виходить вперед! Ісмаїлі вкотре прострілив у центр штрафного майданчика, Тайсон прийняв м'яч і спокійно покотив його у дальній кут воріт.

90' Підхопив м'яч на фланзі Ісмаїлі і покотив на одинадцятиметрову позначку, куди увірвався Майкон і пробив в один дотик. Здавалося, м'яч уже в сітці, але виручила господарів в черговий раз штанга.

90' 4 хвилини додає арбітр до основного часу.

89' Довго заважав Фогт ввести м'яч в гру Мораесу. За затримку часу побачив перед собою жовту картку капітан Гоффенгайма.

88' Тікали в контратаку донеччани. Тайсон протягнув м'яч по флангу і вирізав на хід Майкону, який був зовсім один перед воротами, але не зміг він дотягнутися до м'яча.

87' Чергова подача і вкотре Шахтар відбивається.

86' Перед своїм штрафним Майкон в підкаті збив Нельсона. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні футболістів Гоффенгайма.

85' Заміна у відповідь від Фонсеки. Замість Віктора Коваленко шанс проявити себе отримав Дентіньо.

84' Подвійну заміну провів Нагельсманн. Замість Шульца і Нордтвейта на полі з'явилися Гриф і Гріллич.

83' Ще один прекрасний шанс був у "гірників". Це Ісмаїлі з гострого кута пробивав у дальню дев'ятку, але якимось дивом встиг виставити руку Бауманн і відбив снаряд в сторону.

82' Ідеальний пас вирізав Майкон в штрафну на Тайсона, який низом пробив в дальній кут. Не діставав Бауманн, але тепер каркас воріт зіграв на користь Хоффенхайма.

81' Втік по правій бровці Кадержабек і прострілив на одинадцять метрів. Тут в дотик пробив Нельсон. М'яч полетів у дальній кут, але пройшов поруч зі стійкою.

80' Додав гостроти на фланзі Нелсон. В черговий раз він продавив захисника і прострілив уздовж воріт, але нікого з партнерів там не виявилося.

79' Прострілив Нелсьон з лівого флнага уздовж воріт. М'яч заметушився по штрафному і прилетів до Шульца, якому не заважав ніхто пробивати з десяти метрів, але він примудрився не влучити у ворота.

77' Ротація і в Гоффенгайма. Замість Цубера на полі з'явився Нельсон.

76' Перша заміна від Шахтаря. Замість Тараса Степаненка на поле виходить Алан Патрік.

75' Дальній удар виконував Данченко, але занадто слабко і по центру, без проблем для Баумана.

74' Розіграв Майкон з Тайсоном, але подача першого пішла прямо в руки кіперу суперника.

73' Пройшов у штрафному суперника захисника Мораес і заробив кутовий для своєї команди.

71' Перехопив м'яч в центрі поля Мораес, пройшов вперед і віддав пас на хід Майкону, але той відверто перетримав сферу і втратив її в боротьбі з Фогтом.

70' Підбір у штрафному суперника виграв Цубер і потужно стрельнув з ходу. П'ятов лише поглядом проводжав сферу в дальній кут, але виручила донеччан поперечина.

69' Навісив зі штрафного Крамарич на одинадцять метрів, але тут виграв верх Кривцов і вибив м'яч на фланг головою.

68' Перекинув Матвієнко через стегно Демірбая біля своєї штрафної. Арбітр розцінив це порушення на жовту картку.

67' Відкотив з флангу в центр Цубер. Тут підхопив снаряд Крамарич і пробив по воротах, але над поперечиною пройшов снаряд.

66' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Ісмаїлі і в дотик прострілив уздовж воріт. На дальній штанзі міг замикати Тайсон, але трохи не дотягнувся до м'яча.

65' Мораеса відверто збивав в центрі поля Фогт. Це чиста жовта картка, але арбітр не став карати захисника на цей раз.

64' Цубер заїхав коліном по голові Коваленко біля бокової лінії. Але не навмисно це робив гравець Гоффенгайма.

63' На швидкості тікав по лівій бровці Ісмаїлі, але напоровся на Кадержабека, який в чистому підкаті виніс сферу в аут.

62' Протягнув м'яч до чужого штрафного Тайсон і метрів з двадцяти трьох пробив по воротах, але точно в руки Бауманну прилетіла сфера.

61' По ногах отримав Ісмаїлі в центрі поля від Бельфоділя. Штрафний удар в черговий раз призначив арбітр на користь Шахтаря.

60' Червона картка в Гоффенгайма. У грубий підкат стрибнув Салаї точно в ноги Матвієнку в чужій штрафній. Це ще одна жовта для форварда німецької команди. Вдесятьох продовжать господарі.

59' Буквально "скосив" Салаї в центрі поля Коваленка. Не став терпіти такий грубості арбітр і покарав порушника жовтою карткою.

58' Протягнув м'яч по флангу Ісмаїлі і низом прострілив у штрафну на Мораеса, але тому пробити по воротах не дозволив Фогт.

57' Отримав ззаду по ногах Тайсон в центрі поля від Нордтвейта. Все бачив арбітр і призначив штрафний удар на користь донеччан.

55' Знову продавив суперника по флангу Кадержабек і низом прострілив уздовж воріт, але в своїй штрафній першим на м'ячі виявився Кривцов.

54' Зі штрафного Шульц м'яко закинув на одинадцять метрів, але тут виграв верх Степаненко і виніс сферу головою подалі.

53' Перед своїм штрафним Коваленко руками підштовхнув у спину Демірбая. Небезпечний стандарт буде в розпорядженні Гоффенгайма.

52' Наздогнав м'яч біля лицьової лінії Кадержабек і в дотик прострілив на Бельфоділя, який відправив снаряд у сітку, але арбітр відмінив гол через офсайд.

51' Протягнув м'яч по флангу Коваленко і пасом запустив у прорив Тайсона, але того випередив Шульц і спокійно вибив м'яч в центр поля.

50' Черговий кутовий заробив Гоффенгайм, але гравці Шахтаря в черговий раз відбилися від атаки.

49' Вирішили розіграти м'яч німці, але втратили сферу на рівному місці.

48' Подавав Гоффенгайм кутовий, але гравці Шахтаря перевели м'яч на ще один корнер.

47' Активніше розпочинає Гоффенгайм, раз за разом запускають Кадержабека у прорив на правому фланзі.

46' Шахтар розпочинає другий тайм!

На цьому перший тайм завершується. Шахтар вигравав 2:0, однак наприкінці тайму втратив перевагу.

45' Пробивав Демірбай з-за меж штарфного майданчика, але декілька гравців заважили йому завдати удар і він пішов дуже вище воріт.

45' Одну хвилину додає арбітр до першого тайму.

43' Навісив зі штрафного Майкон на дальню штангу, куди увірвався Данченко, але не зміг він пробити головою в боротьбі з Цубером.

42' Мораес грамотно поставив корпус на чужій половині поля і змусив Нордтвейта порушити правила. Небезпечний штрафний є в "гірників".

41' Накрутив Бельфоділь на фланзі Матвієнко, після чого подав на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося.

39' Гол. Гоффенгайм зрівнює рахунок. Пройшов по флангу Кадержабек і прострілив у штрафну на Салая. Удар форварда заблокував Кривцов, але м'яч відскочив точно на Цубера, який від одинадцятиметрової позначки відправив головою м'яч у сітку.

37' Отримав Степаненко жовту картку, за гру прямою ногою в ногу Цубера.

36' Заспокоїлася гра, не поспішають вперед команди з таким же хистом, як і на початку матчу.

35' Закидав з-за спини захисникам Цубер на хід Салаю, але вийшов з воріт П'ятов і виявився першим на м'ячі.

34' М'яко закинув Нордтвейт на лівий фланг, куди вривався Цубер, але перехопив цей пас Данченко, вибивши м'яч за бокову лінію.

33' Притримав руками в центрі поля Фогт Тайсона, зірвавши контратаку. Потрібно було показувати жовту картку. але арбітр обмежився усним попередженням.

32' Обігрався в стіночку з Цубером Демірбай, після чого прострілив у воротарський, але П'ятов на виході перехопив цей пас.

31' Отримав снаряд на фланзі Кадержабек і в дотик прострілив на ближню штангу, але тут пробити Салаю не дозволив Хочолава.

30' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Салаї після відмінного пасу від Цубера і головою скинув під удар Бельфоділю, але снаряд перехопив Кривцов.

28' Розіграли донеччани кутовий. М'яч підхопив Майкон і навісив на дальню штангу, де пробив головою Кривцов. У сантиметрах від стійки пройшла сфера.

27' Пішов в обіграш на фланзі Тайсон, але напоровся на Бичакчича, який в найчистішому підкаті виніс снаряд за лицьову лінію.

26' Все в порядку з Мораесом. Після невеликої медичної допомоги повернувся він в гру. Травми "гірникам" вже точно не потрібні.

25' Пауза в матчі. Опинився на газоні Мораес і попросив медичної допомоги. Щось з шиєю у форварда Шахтаря.

24' Хороший діагональний пас виконав Нордтвейт на правий фланг, куди вирвався Кадержабек, але не вистачило йому швидкості, щоб зберегти м'яч в полі.

23' Накрутив на фланзі Данченко суперника і навісив на дальню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося, тільки Кадержабек, який виніс сферу в аут.

22' Прорвався Шульц на швидкості по лівій бровці і прострілив уздовж воріт, але П'ятов грамотно зіграв на виході і перехопив цей пас.

21' Протягнув м'яч по флангу Бельфоділь і відкотив під удар Нордтвейту, але стрельнути останньому не дозволив Коваленко.

19' Хочолава обрізався на своїй половині поля, ледь не подарувавши м'яч Салаю, але підстрахував свого партнера П'ятов і вибив м'яч подалі.

17' Гоффенгайм відіграє один гол! Тепер вже провалилася оборона гостей. Бельфоділь віддав пас з глибини на хід Крамарича, який вискочив один на один і, елегантно перекинувши П'ятова, відправив сферу у сітку.

15' ГООООЛ! Шахтар подвоює рахунок. Тайсон забиває. Спіймали суперника на контратаці футболісти Шахтаря. Зачепився за м'яч в центрі поля Мораес і вирізав чудовий пас на хід Тайсону, який вискочив один на один з голкіпером і спокійно переграв Бауманна, пробивши в дальній кут.

13' ГОООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Накрутив суперника на фланзі Ісмаїлі, змістився в центр, обігрався в стінку з Тайсоном, після чого з гострого кута пробив зовнішньою стороною стопи. Від ноги захисника сфера влетіла точно в дальній кут.

11' Коваленко з лівого флангу шукав пасом на дальній штанзі Тайсона, але того випередив Фогт і грудьми скинув м'яч в руки Бауманну.

10' Активно прессингують суперника на чужій половині поля німці. Важко виходити поки "гірникам" за центр поля.

9' Зачепився за м'яч Цубер на лівій бровці і другим дотиком прострілив уздовж воріт. Міг замикати Бельфоділь, але П'ятов виявився першим на м'ячі.

8' Виграв підбір у штрафному суперника Шульц і з льоту стрельнув метрів з двадцяти двох. Над поперечиною пролетіла сфера.

7' Хорошим пасом Кадержабека запустив у прорив Крамарич. Павло прострілив у дотик уздовж воріт, але в своєму штрафному м'яч на кутовий виніс Хочолава.

6' Тайсон пасом запустив по флангу Ісмаїлі, який з гострого кута пробив по воротах, але прочитав епізод Бауманн і намертво зафіксував снаряд у своїх руках.

5' В контратаку тікали донеччани. Протягнув м'яч на чужу половину поля Ісмаїлі, але ось віддати точний пас на хід Коваленку не зміг.

4' Прорвався на швидкості по правій бровці Данченко і низом прострілив на ближню штангу, але тут був один Бичакчич, який вибив сферу в аут.

3' Заслабка подача і Шахтар без проблем відбився від першої атаки.

2' Гоффенгайм заробив перший кутовий у матчі.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле, звучить гімн Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, юнацька команда Шахтаря не змогла переграти однолітків з Гоффенгайма.

Стали відомі стартові склади команд.

У 5-му турі групового етапу Ліги Чемпіонів Шахтар у гостях зіграє проти Гоффенгайму.

Гра відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

Чемпіон проведе традиційну текстову онлайн-трансляцію гри Гоффенгайм - Шахтар, починаючи з 21:45.

Нагадаємо, що Шахтарю у грі проти Гоффенгайма не допоможуть Марлос і Ярослав Ракицький.

Джерело - Чемпіон.