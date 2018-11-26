Шахтар полетів у Німеччину без Марлоса і Ракицького

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека на матч п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Гоффенгайма взяв 20 футболістів.

З командою не полетіли Марлос і Ярослав Ракицький. Хавбек продовжує відновлюватися після травми, а у захисника, який 23 листопада відіграв весь матч проти ФК Львів, нові пошкодження.

Склад Шахтаря на гру з Гоффенгаймом:

Голкіпери: П'ятов, Шевченко

Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Болбат, Сіпріано, Нем, Дентіньо, Тайсон, Тотовицький

Нападники: Кайоде, Мораес

Зустріч відбудеться 27 листопада о 22.00.

Варто зазначити, що матч з Гоффенгаймом розсудить словацька бригада арбітрів.

Джерело - Шахтар.