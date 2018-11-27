Юнацька команда Шахтаря не змогла переграти однолітків з Гоффенгайма

Шахтар U-19 на виїзді зіграв внічию з Гоффенгаймом у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.
Артем Бондаренко вивів "гірників" вперед на 31-й хвилині матчу, завершивши позиційну атаку донеччан точним ударом здалеку.
Після перерви юнацька команда Гоффенгайма почала діяти значно активніше, що дало результат на 55-й хвилині, коли Онана відновив рівновагу та, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.
Юнацька ліга УЄФА
4-й тур
27 листопада
Гоффенгайм U-19 – Шахтар U-19 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Бондаренко, 1:1 - 55 Онана
Нагадаємо, матч основних команд Гоффенгайм – Шахтар розпочнеться сьогодні о 22:00.
Текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар можна переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.