Юнацька команда Шахтаря не змогла переграти однолітків з Гоффенгайма

Шахтар U-19 на виїзді зіграв внічию з Гоффенгаймом у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Артем Бондаренко вивів "гірників" вперед на 31-й хвилині матчу, завершивши позиційну атаку донеччан точним ударом здалеку.

Після перерви юнацька команда Гоффенгайма почала діяти значно активніше, що дало результат на 55-й хвилині, коли Онана відновив рівновагу та, як з'ясувалося пізніше, встановив остаточний рахунок.

Юнацька ліга УЄФА

4-й тур

27 листопада

Гоффенгайм U-19 – Шахтар U-19 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Бондаренко, 1:1 - 55 Онана

Нагадаємо, матч основних команд Гоффенгайм – Шахтар розпочнеться сьогодні о 22:00.

Текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.