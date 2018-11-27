Гоффенгайм - Шахтар: стартові склади команд

Гоффенгайм приймає Шахтар у 5-му турі ЛЧ 2018/19.
Наставники команд визначилися із стартовими складами.
Гоффенгайм: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нордтвейт, Демірбай, Шульц, Фогт, Цубер, Бельфоділь, Крамарич, Салаї
Запасні: Кобель, Бренет, Пош, Грілліч, Біттенкорт, Гріфо, Нельсон
Шахтар: Пятов, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Коваленко, Данченко, Тайсон, Жуніор Мораес
Запасні: Шевченко, Бутко, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Болбат, Кайоде, Дентіньо
⚒ Наш состав на матч с "Хоффенхаймом" в @ChampionsLeague.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 27 листопада 2018 р.
Только победа! Покажите свою поддержку!
⚽ #ХоффенхаймШахтер
📺 "Футбол 1"
💻 Матч-центр: https://t.co/qP0sKs9H8L pic.twitter.com/IPLIZcJuBn
Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Гоффенгайм – Шахтар розпочнеться о 22:00.
Текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар можна переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.