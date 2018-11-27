Гоффенгайм - Шахтар: стартові склади команд

Гоффенгайм приймає Шахтар у 5-му турі ЛЧ 2018/19.

Наставники команд визначилися із стартовими складами.

Гоффенгайм: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Нордтвейт, Демірбай, Шульц, Фогт, Цубер, Бельфоділь, Крамарич, Салаї

Запасні: Кобель, Бренет, Пош, Грілліч, Біттенкорт, Гріфо, Нельсон

Шахтар: Пятов, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Коваленко, Данченко, Тайсон, Жуніор Мораес

Запасні: Шевченко, Бутко, Алан Патрік, Веллінгтон Нем, Болбат, Кайоде, Дентіньо

⚒ Наш состав на матч с "Хоффенхаймом" в @ChampionsLeague.



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⚽ #ХоффенхаймШахтер

📺 "Футбол 1"

💻 Матч-центр: https://t.co/qP0sKs9H8L pic.twitter.com/IPLIZcJuBn